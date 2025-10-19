Heimtrainer Stephan Anschütz war in der Partie alles andere als zu beneiden. Im fehlten gleich sieben Stammkräfte gegen den Südthüringer Tabellenfünften. Zu viel, um den Gästen den knappen, aber verdienten 1:0-Auswärtssieg ernsthaft streitig machen zu können. Die Männer von FSV-Trainer Dirk Forkel erspielten sich deutlich mehr Tormöglichkeiten, sündigten aber vor allem im zweiten Abschnitt mehr als erlaubt beim Verwerten ihrer Chancen.