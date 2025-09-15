Die sportjuristische Aufarbeitung der Fußball-Landesklasse-Partie zwischen dem 1. Suhler SV und Wacker Gotha geht in die Verlängerung. Wie SSV-Vizepräsident Torsten Jauch am vergangenen Samstag (13. September) am Rande des Ligaspiels gegen den 1. FC Sonneberg (3:0) erklärte, werde man gegen das Sportgerichtsurteil des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) in Berufung gehen. „Wir haben alle beraten und haben gestern Abend Berufung eingelegt“, sagte Jauch am Samstag während der Halbzeitpause im Suhler Auestadion.