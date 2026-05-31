Im vorletzten Heimspiel der Saison empfing der VfL Meiningen 04 die Gäste aus Siebleben und konnte am Ende einen deutlichen Heimerfolg feiern. Durch die Treffer von Weber vor der Pause sowie Pyterke, Henning und Kapitän Weyer im zweiten Spielabschnitt gewann der Gastgeber letztlich verdient und klar 4:0, obwohl es zu Beginn eine einzige Katastrophe war. So formulierte es auch Trainer Kißling nach Spielschluss in seiner Spielzusammenfassung.