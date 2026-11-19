Es gibt Dinge, die gehören im Fußball einfach zusammen. Der Ball und das Tor. Die Bratwurst und der Sportplatz. Und beim 1. FC Sonneberg 2004 Louis Göhring und seine Oma Edeltraud Fischer. Während der flinke Offensivspieler auf dem Rasen für Wirbel sorgt, fiebert sein wohl treuester Fan draußen mit. Bei Wind und Wetter, zu Hause und auswärts. Und wenn es sein muss, bekommt auch der Schiedsrichter mal sein Fett weg. „Seit ich denken kann, steht meine Oma eigentlich bei fast jedem meiner Spiele am Spielfeldrand“, erzählt Göhring. Heutzutage ist ihre Anwesenheit längst zur lieb gewonnenen Gewohnheit geworden. „Es fühlt sich schon fast komisch an, wenn sie mal nicht am Spielfeldrand steht.“