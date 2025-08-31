Durch die Treffer von Marvin Strauß und Lorenz Daneyko gewinnt der VfL Meiningen sein fälliges Heimspiel gegen den FC Barchfeld, obwohl an diesem Tag für die Hausherren recht wenig zusammenlief. Gegen die gut gestaffelten Gäste fand der VfL lange Zeit nicht die richtigen Mittel, um in die torgefährliche Zone zu kommen. Am Ende stehen ein 2:0 und wichtige drei Punkte, um sich im Spitzenfeld der Liga festzusetzen, bevor man in der kommenden Woche am Freitagabend Walldorf zum Stadtderby empfängt.