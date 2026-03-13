Das hatte man sich beim Spitzenreiter definitiv anders vorgestellt. Nach dem Auswärtsspiel in Barchfeld, bei dem der VfL Meiningen zur Pause mit 0:2 in Rückstand lag und die Partie noch zum 5:3 gedreht bekam, erlebte man am Freitag auf eigenem Platz gegen den FSV Ohratal einen Horrorabend. Diesmal lagen die Theaterstädter zur Pause bereits mit 0:3 zurück. Da ließ sich nichts mehr drehen, am Ende setzte es mit 0:4 die zweite Saison- sowie die erste Heimniederlage.