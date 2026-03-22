Die Ausgangslage der beiden Vereine hätte kaum unterschiedlicher sein können: Der Tabellenletzte Eintracht Ifta hätte gern die Rote Laterne abgegeben und der VfL Meiningen hätte sich nach den Siegen der Konkurrenz vom Vortag gern zunächst die Tabellenführung zurückgeholt. Auf dem Rasenplatz des Treffurter Stadtteils bekamen die 190 Zuschauer allerdings eine ereignisarme Partie ohne Tore geboten. Das 0:0 ist für die Theaterstädter im Titelkampf definitiv zu wenig.