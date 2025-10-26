So manch ein Zuschauer in Meiningen wähnte sich im falschen Film am Samstagnachmittag. In einem Film, den er vor gar nicht so langer Zeit schon einmal gesehen hatte. Denn wie schon im Spitzenspiel gegen Wacker Gotha verspielte der Spitzenreiter der Landesklasse auch im nächsten Topspiel gegen Sonneberg einen sicheren Vorsprung. Am Ende reichten dem VfL Meiningen die beiden Treffer von Aljija nicht, um drei erhoffte Punkte einzufahren. Trotz des Platzverweises gegen Sonnebergs Wittmann schafften die Gäste noch den viel umjubelten Ausgleich durch Schreck und hätten durch Göhring sogar in der Nachspielzeit nachlegen können, als er seinen Abschluss Millimeter am Pfosten vorbei setzte. So blieb es beim 2:2, mit einem Ergebnis, was eher den Gästen behagte.