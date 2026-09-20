Die Vorzeichen schienen eindeutig: Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse empfing Schlusslicht SV Wacker 04 Bad Salzungen den Spitzenreiter VfL Meiningen. Im Vorfeld war viel darüber spekuliert worden, warum die Kurstädter ausgerechnet für dieses Spiel auf den Kunstrasen auswichen. Im Laufe der Partie wurde die Antwort deutlich. Auf dem kleinen, engen Geläuf machte Wacker dem Favoriten das Leben äußerst schwer. Am Ende stand dennoch eine 0:1-Niederlage – in einer Partie, in der sich der VfL zum Sieg mühte und Bad Salzungen einen Punkt durchaus verdient gehabt hätte.