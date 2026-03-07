Das Ergebnis eines 5:3-Auswärtssieges des Spitzenreiters beim Tabellendreizehnten entspricht dem, was sich ein Großteil der Fußballinteressierten von dem Punktspiel des 18. Spieltages in der Landesklasse erwartet haben dürften. Dass es zur Pause nach einer großen Überraschung aussah, wussten die 300 Zuschauer, darunter eine stattliche Anzahl aus der Theaterstadt, nach der torreichen Partie auf dem Barchfelder Sportplatz in der Hagenstraße zu berichten.