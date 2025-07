Da wurde der VfL Meiningen eiskalt erwischt: Mit dem Ende des alten Spieljahres meldete sich Torhüter Anakin Volklandt vom VfL ab und schloss sich Thüringenligist SpVgg Geratal an. Damit hatten die Meininger nach eigener Aussage nicht gerechnet. Der Wechsel sei für sie völlig aus dem Nichts gekommen. Da Stammtorwart Valentin Henning wegen seines Polizeidienstes nicht in jedem Spiel zur Verfügung steht, sitzt der VfL momentan etwas in der Torwartfalle.