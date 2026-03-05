Am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse müssen der SV Walldorf, der FC Steinbach-Hallenberg und der VfL Meiningen am Samstag um 14 Uhr ran.
Fußball-Landesklasse Meiningen hat viele Problemzonen
Ralf Ilgen 05.03.2026 - 15:00 UhrBjörn Eimer und
Auf die drei Teams aus der Region warten am 18. Spieltag ausschließlich Auswärtsaufgaben. Walldorf und Meiningen plagen Personalsorgen. Wer fällt aus?
Am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse müssen der SV Walldorf, der FC Steinbach-Hallenberg und der VfL Meiningen am Samstag um 14 Uhr ran.