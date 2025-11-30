Das Spitzenspiel der Fußball-Landeklasse zwischen Tabellenführer VfL Meiningen und dem FC Schweina-Gumpelstadt wurde die erwartet spektakuläre Partie. Am Ende setzten sich die Gastgeber verdient 5:3 durch.
Der VfL Meiningen besiegt in der Fußball-Landesklasse den FC Schweina-Gumpelstadt 5:3 und bleibt ungeschlagen Tabellenführer. Wer waren die entscheidenden Spieler?
Das Spitzenspiel der Fußball-Landeklasse zwischen Tabellenführer VfL Meiningen und dem FC Schweina-Gumpelstadt wurde die erwartet spektakuläre Partie. Am Ende setzten sich die Gastgeber verdient 5:3 durch.