Die Überraschung ist ausgeblieben. Fußball-Landesklässler Grün-Weiß Gospenroda verlangte dem Spitzenreiter VfL Meiningen zwar alles ab, verlor jedoch knapp 0:1 und muss weiter auf den ersten Heimpunkt warten. Das goldene Tor für den Favoriten fiel in der 30. Minute, als Muhamed Aljija am zweiten Pfosten frei zum Kopfball kam und die Kugel präzise ins lange Eck drückte. Der VfL Meiningen feiert damit seinen sechsten Saisonerfolg und bleibt weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze.