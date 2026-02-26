Seit dem Aufstieg der Barchfelder vor zweieinhalb Jahren ist es das sechste Aufeinandertreffen der beiden Vereine aus dem Sportkreis Bad Salzungen in der Landesklasse. Die Bilanz spricht mit drei Barchfelder Siegen, einem Unentschieden und einem Erfolg für die Wackeraner klar für die Werrataler Mannschaft von Trainer Stephan Anschütz. Allerdings gewannen die Männer von Wacker-Trainer Mathias Weisheit das Hinspiel im Ende August des vergangenen Jahres durch ein Tor von Belmin Cibo mit 1:0 Toren. Die samstägliche Partie, die um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des Bad Salzunger Werraenergie-Stadions beginnt, besitzt neben dem Derbycharakter besondere Brisanz. Sowohl der Gastgeber als Tabellenletzter als auch die Anschütz-Elf, Tabellendreizehnter, brauchen jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.