„Die Taktik gebe ich am Samstag vor.“ Dies war die Aussage von Trainer Roberto Benn unter der Woche vor dem Match der Tabellennachbarn. Der Coach hatte nicht nur die Marschroute vorgegeben, seine Mannschaft hatte diese auch umgesetzt. Die Sonneberger waren gegenüber der Vorwoche nicht wieder zu erkennen. Das Auftreten, das Kampfspiel, die mannschaftliche Geschlossenheit – die Leistung der Platzhirsche stimmte. Das Einzige, was am Ende nicht stimmte, war der Fakt, dass die Spielzeugstädter nach 94 Minuten ohne Punkt(e) dastanden. Die Akteure auf dem Platz und auch alle Verantwortlichen und waren sich einig – es war ein recht glücklicher Sieg des FSV beim Gastspiel in Sonneberg.