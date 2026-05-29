„Der SV Wacker 04 Bad Salzungen und Cheftrainer Mathias Weisheit gehen ab Saisonende getrennte Wege. Der 43-jährige legt sein Amt auf eigenen Wunsch nieder und verlässt den SV Wacker nach zwei Jahren als Cheftrainer. Wir bedanken uns vielmals für deinen Einsatz auf und neben dem Platz und wünschen dir für deine Zukunft alles Gute!“, lautet die knappe Mitteilung des SV Wacker auf seinen Social-Media-Kanälen. Ob das ein guter Zeitpunkt ist, drei Spiele vor dem Saisonende, mitten im Kampf um den Klassenerhalt, werden die kommenden Wochen zeigen. Sicher ist aber, dass Mathias Weisheit bis zum Ende seiner Tätigkeit alles tun wird, um die Klasse mit Wacker zu halten. Neuer Trainer bei Wacker soll mit Sven Römhild ein alter Bekannter werden.