Der Abschied ist offiziell, zwei Spiele stehen für Stephan Anschütz als Trainer der Landesklasse-Herren des FC Barchfeld noch aus. Emotional wird es dabei an diesem Sonntag beim letzten Heimspiel – wobei es beim 39-jährigen Coach eigentlich immer emotional hoch hergeht. Wer ihn kennt oder ihn einmal bei einem Spiel an der Seitenlinie gesehen hat, kann das bestätigen. Bei Stephan Anschütz wird es auch schon mal laut, doch eines kann man ihm wahrlich nicht vorwerfen: Einen Mangel an Liebe und Leidenschaft für den Fußball.