Mit viel Rechnerei, aber geringer Wahrscheinlichkeit, wäre ein Abstieg beim FC Barchfeld noch möglich – eher wird es für den FC in die vierte Landesklasse-Saison gehen. Im dritten Jahr haben sich die Barchfelder unter Trainer Stephan Anschütz mit kampfbetontem Offensivfußball abermals als Gewinn für die Liga präsentiert, müssen nun aber einen Verlust vermelden: Mit Magnus Krech verlässt einer ihrer erfolgreichsten Torschützen den Verein.