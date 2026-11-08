Er stand gerade mal fünf Zeigerumdrehungen auf dem Spielfeld und netzte mit seinem zweiten Ballkontakt ein: Mit einem Lastminute-Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit von Einwechsler Tim Schymura gewann Sonneberg das Match gegen den Spitzenreiter aus Gotha mit 3:2 Toren. Dass es am Ende ein glücklicher Sieg war, darüber waren sich nicht nur die beiden Trainer Roberto Benn (Sonneberg) und Norman Bonsack (Gotha) einig.