René Heger, Trainer der Gastgeber, nutzte die Spielpause mit der vorgezogenen Partie in Ifta und dem Pokalwochenende effektiv. Seine Mannschaft präsentierte sich beim 3:0-Heimerfolg gegen den Suhler SV konditionell auf der Höhe und legte so in einer intensiv, zu meist fair geführten Partie auf schwerem Geläuf die Grundlagen für den verdienten Erfolg. Die Gäste wiesen nach, dass sie spielerisch in der Liga angekommen sind. In der Offensive wurde aber in der Schweinaer Glücksbrunn-Arena deutlich, warum die Elf von Trainer Sven Stößel seit dem vierten Spieltag keinen Sieg verbuchen konnte und sich so nach dem gelungenen Saisonauftakt aktuell im Abwärtstrend befindet.