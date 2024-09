Dem sportlichen Erfolg mit dem unsportlichen Ende gegen den FC Steinbach-Hallenberg folgt beim FC Barchfeld direkt das nächste Heimspiel. Am Samstag empfängt man den SV Walldorf in der Hagenstraße. Bei beiden Duellen der Mannschaften in der Vorsaison fehlte jeweils ein Sieger, in Barchfeld hieß es 1:1, in Walldorf 2:2. Aktuell liegt der Gegner aus dem Meininger Ortsteil drei Punkte und fünf Plätze vor der Mannschaft von Trainer Stephan Anschütz. Mit einem 6:0-Erfolg über Lauscha/Neuhaus reisen die Walldorfer mit breiter Brust an.