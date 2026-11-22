Die Sonneberger konnten ihre beeindruckende Siegesserie fortsetzen. Gegen die Spielvereinigung Siebleben stand am Ende ein 3:0 auf der Anzeigetafel. Die Gastgeber lagen schnell mit 1:0 vorne. Im zweiten Durchgang halfen dann die Randgothaer bei der Ergebniserhöhung etwas mit. Für die Spielzeugstädter war es der sechste Erfolg in Serie. Das Torverhältnis während dieser Zeit lautet 28:6. Die große Frage vor dem Match war: Wie haben die beiden Teams die 14-tägige Spielpause verkraftet? Wo stehen sie aktuell und können sie an die Siege vor der Punktspielpause anknüpfen?