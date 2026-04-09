Während im Saisonendspurt der Fußball-Landesklasse der VfL Meiningen immer noch um den Staffelsieg mitspielt und für den FC Steinbach-Hallenberg im Tabellenkeller jeder Punkt zählt, kann der SV Walldorf weiter ohne Druck aufspielen. Wer wie abschneidet – am Samstag sind wir schlauer. Bereits um 13.30 Uhr trifft der SV Walldorf auf den 1. Suhler SV. Für beide Teams geht es um nichts mehr, sodass einem guten Spiel nichts im Weg stehen dürfte. Der FC Steinbach-Hallenberg muss beim 1. FC Sonneberg antreten (15 Uhr). Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass dem FC ein Sieg mal wieder sehr gut tun würde.