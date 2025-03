Der FSV Gräfinau-Angstedt verfällt in alte Muster in der Fußball-Landesklasse: Im Heimspiel gegen die BSG Chemie Kahla müssen die Zentgraf-Schützlinge eine 3:8-Niederlage einstecken. Dabei zeigt die Mannschaft eine Leistung, die an die verkorkste Hinrunde erinnern lässt.