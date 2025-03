Nach dem höchsten Saisonsieg vor Wochenfrist wartet auf den FC Steinbach-Hallenberg am kommenden Samstag der Tabellenführer SV Borsch. Wie gehen die Haseltaler das Spiel an? Trainer Daniel Schindler äußert sich im Interview zum 7:1-Erfolg über Lauscha/Neuhaus, die Ambitionen des Tabellenführers und die Zusammenarbeit in der noch jungen Spielgemeinschaft mit dem FSV Viernau.