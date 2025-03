Am Mittwoch feierte Mathias Weisheit seinen 42. Geburtstag. Der Trainer des SV Wacker Bad Salzungen gehört zweifelsfrei zu den prägenden Gesichtern des Fußballs in der Kurstadt. Zum Ende der vergangenen Saison hängte der in der Offensive so gefürchtete Torjäger die Fußballschuhe endgültig an den berühmten Nagel. In der Schlussphase seiner Karriere blieb er seinem SV Wacker als Co-Trainer und Spielertrainer treu. Seit dem letzten Sommer trägt er als Trainer der Landesklassenmannschaft der Bad Salzunger die sportliche Verantwortung beim SV Wacker. Vor der Partie am Samstag um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des Werraenergie-Stadions blickt Mathias Weisheit auf die Situation in seiner Mannschaft vor dem Derby gegen Barchfeld und richtet seinen Blick auf den Fußball im Sportkreis Bad Salzungen.