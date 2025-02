Der Landesklasse-Aufsteiger SV Thuringia Struth-Helmershof erwischte im vergangenen Sommer einen Traumeinstand in der neuen Liga. Drei Siege gab es aus den ersten drei Spielen, für ein paar Wochen sonnte man sich sogar an der Tabellenspitze. Doch danach ging es hinab auf den Boden der Tatsachen. Vor allem dank einer Niederlagenserie ging es vor der Winterpause in die Nähe der Abstiegsregion. Mit der will man aber nichts zu tun haben und wie bei der Thuringia üblich, ging es in der Wintervorbereitung zuletzt wieder für ein paar Tage zum Trainingslager in die Türkei. Bei 15 Grad und Sonnenschein gab es aber nur ein 45-minütiges Trainingsspiel gegen Warnemünde (0:0). Das letzte richtige Fußballspiel liegt also nun schon fast einen Monat zurück. Heiko Stern erzählt im Interview, wie die aktuelle Lage ist und wie der Start in die Rückrunde laufen soll.