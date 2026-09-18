Vier Jahre (2007-2011) war Sven Römhild einst Trainer der Herrenmannschaft des SV Wacker Bad Salzungen und seit diesem Sommer ist er es erneut. Vier Spiele haben die Salzunger in der Landesklasse absolviert und rund läuft es dabei noch nicht. Noch punktlos hält man die Rote Laterne, doch eine Entwicklung ist erkennbar. Nun kommt allerdings der Tabellenführer aus Meiningen in die Kurstadt. Wir haben beim Wacker-Trainer nachgefragt.