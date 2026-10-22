Die drei Teams aus dem Landkreis haben am Wochenende allesamt Auswärtsspiele zu bestreiten. Während Meiningen mit einem Sieg in Hildburghausen seine Tabellenführung verteidigen will, muss Walldorf bei FC Schweina-Gumpelstadt versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen. Den wenigsten Druck hat der Herpfer SV bei seinem Gastspiel beim Tabellen-Nachbarn in Sonneberg. Wegen der Zeitumstellung beginnen alle Spiele bereits um 14 Uhr.