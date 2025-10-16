Wenn der SV 08 Steinach am Samstag um 15 Uhr den FC Steinbach-Hallenberg empfängt, geht es für die Nullachter um mehr als nur drei Punkte. Nach zwei Niederlagen in Folge und dem Pokal-Aus gegen Fahner Höhe wollen die Männer vom Fellberg im Heimspiel wieder ein anderes Gesicht zeigen. Einer, der dabei eine Schlüsselrolle spielt, ist Torhüter Paul Eichhorn-Nelson – ein Keeper, der in Steinach längst mehr ist als nur die neue Nummer eins.