Nach dem klaren Sieg in der Pokal-Qualifikation (5:0 gegen Neuhaus-Schierschnitz) war zum Ligastart doch einiges an Sand im Getriebe des SV 08 Steinach. Vor allem in der Offensive stotterte der Motor. Am Ende ging es mit einer 0:2-Auswärtsniederlage zurück. Im Angriff steht den Nullachtern André Gottschalk als Torgarant vergangener Jahre nicht mehr zur Verfügung. Wie schließen die Steinacher diese Lücke? Diese und weitere Fragen beantwortet Philipp Sell. Der 18-jährige Offensivspieler war schon vergangene Saison der erfolgreichste Steinacher Torschütze (elf Ligatore). Nun ruhen viele Hoffnungen auf seinen Schultern – auch vor dem Duell gegen Staffelmitfavorit Wacker Gotha am Samstag.