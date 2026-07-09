Kontinuität im bisherigen Kader und drei Verstärkungen meldet Kreismeister und Landesklasse-Aufsteiger Herpfer SV. Mit Tim Fernholz (FSV Goldlauter), Lars Weber (FSV Oepfershausen) und Chris Lehmann (Mitteldeutscher FC) begrüßen die Randmeininger drei neue Spieler in der Saisonvorbereitung. Die läuft seit der vergangenen Woche, womit die Sommerpause für den Aufsteiger doch sehr kurz war. Bestritt er doch noch am 20 Juni noch erfolgreich das Finale um den Supercup. Zehn Tage später stand schon wieder das erste Training auf dem Programm.