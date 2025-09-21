Die nackte Statistik vor der Partie spiegelt die Kräfteverhältnisse beider Mannschaften in dieser Saison wieder. Während Gastgeber Wacker Bad Salzungen mit einem Sieg und drei Niederlagen um Stabilität ringt, standen bei den Suhlern drei Siege und eine Niederlage zu Buche. Gegen die Wertung der verlorenen Partie gegen Wacker Gotha läuft ja bekanntermaßen noch ein Berufungsverfahren. Dass damit der 1. Suhler SV zwar als Aufsteiger, aber keinesfalls als Außenseiter in die Kurstadt reiste, stand damit außerhalb jeder Diskussion.