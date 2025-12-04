Am zweiten Adventswochenende müssen die Landesklassen-Fußballer letztmalig regulär ran. Es steht der Abschluss der Hinrunde an. Angepfiffen werden die Spiele jeweils um 14 Uhr.
Der 15. Spieltag beschließt die Hinrunde der Fußball-Landesklasse.
Für die drei Teams aus dem Fußballkreis stehen durchweg Auswärtsaufgaben an. Wer tritt wo an?
Am zweiten Adventswochenende müssen die Landesklassen-Fußballer letztmalig regulär ran. Es steht der Abschluss der Hinrunde an. Angepfiffen werden die Spiele jeweils um 14 Uhr.