Im Januar feierte Florian Schäfer seinen 18. Geburtstag. Da hatte der Borscher Junior bereits eine halbe Saison bei den Männern absolviert. Im Sommer 2023 kehrte der in Brunnhartshausen geborene Schüler nach drei Jahren am Erfurter Sportgymnasium zurück in die Rhön. Florian Schäfer macht gerade sein Abitur am Rhöngymnasium in Kaltensundheim. Mit sechs Jahren begann er, bei der Fortuna Fußball zu spielen. Sein Trainer im Stützpunkt hieß Andreas Mannel, der seine Entwicklung im Blick behielt und ihn vor zwei Jahren überzeugte, sich dem SV Borsch anzuschließen. „Flo Schäfer ist ein aufgeweckter und intelligenter Bursche, der Fußball versteht. In Erfurt hat er eine gute fußballerische Ausbildung genossen. Er hätte seinen Weg auch in Erfurt weiter bestreiten können, hat sich aber für uns entschieden. Ich traue ihm zu, dass er auch in der Thüringenliga in seinem jungen Alter Akzente setzen wird. Mit 15 Torbeteiligungen (8 Tore, 7 Vorlagen) in seiner ersten vollen Saison bei den Männern unterstreicht er sein Talent. Er ordnet dem Fußball vieles unter. Es ist ein angenehmes Arbeiten mit Florian“, charakterisiert ihn sein Trainer. Am Sonntag ab 15 Uhr empfangen der Rhöner Trainer und sein Mittelfeldspieler den SV Wacker Bad Salzungen zum Derby. Für Florian Schäfer ist es das 25. Saisonspiel. Damit hat er bis auf eine Partie an allen Begegnungen in der Landesklasse teilgenommen.