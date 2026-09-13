Mit diesem zweiten Heimsieg in der noch jungen Fußball-Landesklasse-Saison gegen den Tabellenfünften der vergangenen BSG Chemie Kahla Spielzeit bewies Aufsteiger Ilmenaus, dass man trotz angespannter Personalsituation in der neuen Spielklasse angekommen ist. Ilmenaus Trainer Thomas Giehl veränderte die Startaufstellung gegenüber der Vorwoche auf fünf Positionen und sogar Co-Trainer Kubitza nahm auf der Wechselbank Platz.