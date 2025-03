Zuletzt zwei Niederlagen mit acht Gegentoren waren den Haseltalern offensichtlich genug. Hinzu kamen die unschönen Erinnerungen an die Hinspielniederlage bei Aufsteiger SG Lauscha/Neuhaus. Und so machte der FC Steinbach-Hallenberg im Heimspiel am Sonntag keine halben Sachen. Mit einer von An- bis Abpfiff souveränen Leistung schoss man den Gegner mit einem 7:1 aus der Menz-Arena.