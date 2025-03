Für den FSV Wacker Gotha steht die Woche der Wahrheit an. Am Dienstag geht es zum Nachholspiel ins benachbarte Waltershausen und am folgenden Wochenende zum souveränen Spitzenreiter SV Borsch. Falls die Gothaer im Titelrennen noch ein Wörtchen mitreden können, werden sie es in jenen Partien erfahren. Dem FC Steinbach-Hallenberg fiel dabei am Samstag die unschöne Rolle des Sparringspartners zu, mit dem sich die Gothaer auf Derby und Spitzenspiel vorbereiteten. Die Haseltaler mussten sich beim Tabellenzweiten mit 0:4 geschlagen geben.