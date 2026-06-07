Es war ein verrücktes und torreiches Kellerduell in der Fußball-Landesklasse, das Eintracht Ifta und der FC Steinbach-Hallenberg am Sonntag austrugen. Das glücklichere Ende hatten dabei die Gastgeber, was die Haseltaler Chancen auf den Klassenerhalt auf ein Minimum reduziert. Aber ein kleiner Funke an Hoffnung besteht vor dem letzten Spiel der Saison für Trainer Daniel Schindler und seine Mannschaft noch.