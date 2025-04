Der SV 08 Steinach hat in den nächsten fünf Jahren große Pläne: Nummer Eins im Landkreis Sonneberg, irgendwann mal wieder Thüringenliga am Fellberg. Die kalte Realität der laufenden Spielzeit heißt jedoch Abstiegskampf. Nach der Entlassung von Stephan Wild und Maurice Müller-Keupert konnte die sportliche Trendwende letzte Woche in Gospenroda nicht eingeleitet werden. Trotz klarer 0:3-Niederlage deuten die Verantwortlichen aber positive Zeichen aus der Mannschaft. In der verbleibenden Spielzeit soll das Interims-Trainergespann um René Queck und André Gottschalk die Ligazugehörigkeit sichern.