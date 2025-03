In den letzten Spielen lief es ganz gut für den FSV Gräfinau-Angstedt. In der Fußball-Landesklasse konnten die Schützlinge von Trainer Christian Zentgraf Boden gut machen und den Anschluss zum unteren Tabellenmittelfeld herstellen. War man zum Abschluss noch abgeschlagen auf dem letzten Platz, so besteht jetzt wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt.