Um keine Diskussionen aufkommen zu lassen: Der Auswärtssieg für den SV Steinach war mehr als verdient, selbst in dieser Höhe. Die weit gereisten Gäste wollten von Anbeginn mehr als die oft behäbig wirkende Thuringia, entpuppten sich als äußerst lauffreudig und hatten in den Zweikämpfen oft die Nase vorn. Das hatten sich die Hausherren anders vorgestellt. Aber sie trafen auf einen Gegner, der ganz einfach die besseren Karten in der Hand hatte.