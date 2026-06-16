Das diesjährige Saisonfinale in der dritten Staffel der Fußball-Landesklasse sorgt weiter für reichlich Gesprächsstoff. Weil gleich mehrere Top-Clubs einen Aufstieg in die Thüringenliga ablehnten – darunter die drei Erstplatzierten Schweina-Gumpelstadt, Meiningen und Ohratal – berechtigte der vierte Platz zum Aufstieg in die 6. Liga. Den sicherte sich am letzten Spieltag der Saison am vergangenen Wochenende (14. Juni) der 1. Suhler SV, der erst vor einem Jahr in die Landesklasse aufgestiegen war. Durch den 2:1-Erfolg gegen Eintracht Ifta überholten die Waffenstädter noch Wacker Gotha, die im Landkreis-Derby gegen den FSV 06 Ohratal 1:1 remis spielten.