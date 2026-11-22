Es wurde nichts mit dem dritten Heimerfolg des SV Walldorf, stattdessen entführten die Gäste aus Gospenroda die Punkte mit einem 2:1-Erfolg. Vor dem Anpfiff brachten beide Mannschaften sowie die Schiedsrichter ihre Unterstützung für den schwer verunglückten Milzer Spieler Sascha Lautensack mit einem gemeinsamen Foto zum Ausdruck. Außerdem spendete der Walldorfer Verein einen Teil seiner Eintrittsgelder an die bekannte Spendenadresse.