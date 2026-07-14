Auch der Staffelvize der Vorsaison in der Landesklasse 3 befindet sich schon wieder in der Vorbereitung auf die neue Saison. Die ersten beiden Testspiele wurden erfolgreich gestaltet. In Trappstadt siegte der VfL 4:3 und am vergangenen Wochenende gab es einen 11:1-Kantersieg beim SV EK Veilsdorf. Am Freitag steht ein Test in Suhl auf dem Programm. Allerdings hat Suhls Erste, Aufsteiger in die Thüringenliga, abgesagt. Kreisoberliga-Aufsteiger Suhler SV II springt ein.