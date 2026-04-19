Zum Zeichen des Jubels geballte Fäuste auf der einen, hängende Köpfe als Ausdruck der Enttäuschung auf der anderen Seite. Die Landesklasse-Fußballer des SV Wacker 04 Bad Salzungen haben im Abstiegskampf mit dem 2:1 über den 1. FC Sonneberg 04 den dritten Sieg in Serie und den vierten Erfolg in den vergangenen fünf Spielen gefeiert. Damit ist der 14. des 16 Mannschaften umfassenden Feldes dem Klassenerhalt ein Stück näher gekommen. Der als klarer Favorit angereiste, bisherige Tabellensechste tat sich dagegen erneut schwer gegen eine Mannschaft aus dem unteren Drittel des Klassements – wie bereits eine Woche zuvor beim 4:4 gegen den Vorletzten FC Steinbach-Hallenberg.