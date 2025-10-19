Der SV 08 Steinach hat im Heimspiel gegen das Kellerkind FC Steinbach-Hallenberg einen wichtigen 4:0-Erfolg gefeiert – und damit nach zwei Niederlagen in Folge wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. Doch so deutlich das Ergebnis klingt, so umkämpft war die Partie lange Zeit. Erst ein Doppelschlag des eingewechselten Max Möller brachte die Entscheidung. Besonders im Fokus standen diesmal die beiden Steinacher Torhüter, Pascal Neuber und Paul Eichhorn-Nelson, die sich die Aufgabe zwischen den Pfosten teilten – und gemeinsam dafür sorgten, dass hinten zum ersten Mal in dieser Saison die Null stand.