Ein Video auf den Social-Media-Kanälen des FC Schweina-Gumpelstadt sorgte in dieser Woche sicherlich für viel Wehmut bei den Fans der Glücksbrunner. David Arnold und Volker Harnack gaben da ihr Laufbahnende bekannt. Vor allem beim „ewigen“ Volker Harnack kann man sich das überhaupt nicht vorstellen. Wir haben beim 42-Jährigen nachgefragt, wie es zu dem Entschluss kam, was für Ziele er diese Saison noch hat und wie er auf seine Jahre im aktiven Männerfußball zurückschaut.