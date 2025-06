Der SV Borsch feiert am letzten Spieltag der Fußball-Landesklasse mit seinen Vereinsmitgliedern und seinen Anhängern ein Fußballfest. Die Ehrung der Elf von SV-Trainer Andreas Mannel durch den TFV-Staffelleiter Heiko Wagner für den souveränen Staffelsieg und Aufstieg in die Thüringenliga war der Höhepunkt eines Fußballnachmittages der Extraklasse im „Sportpark An der Ulster“. Im Rahmen der Punktspiele der ersten und zweiten Männermannschaft bedankte sich der Verein bei seinen Vertretungen für eine überaus erfolgreiche Saison in allen Altersklassen.